Après-midi Bien-Etre et solidarité Salle de l’Estuaire Pauillac

Salle de l’Estuaire Place Gabriel Gachet Pauillac Gironde

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Venez prendre soin de vous durant un après-midi sur le thème du Bien-Etre, dans une ambiance conviviale gommage et massage des mains, pose de vernis et coiffure vous seront proposés.

Ce moment de Bien-Etre accessible à tous se veut également solidaire. L’occasion de soutenir l’association Nova’Humanité, grâce aux dons récoltés.

Inscription obligatoire pour la coiffure. .

Salle de l'Estuaire Place Gabriel Gachet Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 87 85 21 novahumanite@gmail.com

