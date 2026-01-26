Après-midi Bien-Etre et solidarité Salle de l’Estuaire Pauillac
Après-midi Bien-Etre et solidarité Salle de l’Estuaire Pauillac dimanche 8 février 2026.
Après-midi Bien-Etre et solidarité
Salle de l’Estuaire Place Gabriel Gachet Pauillac Gironde
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-02-08
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Venez prendre soin de vous durant un après-midi sur le thème du Bien-Etre, dans une ambiance conviviale gommage et massage des mains, pose de vernis et coiffure vous seront proposés.
Ce moment de Bien-Etre accessible à tous se veut également solidaire. L’occasion de soutenir l’association Nova’Humanité, grâce aux dons récoltés.
Inscription obligatoire pour la coiffure. .
Salle de l’Estuaire Place Gabriel Gachet Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 87 85 21 novahumanite@gmail.com
English : Après-midi Bien-Etre et solidarité
