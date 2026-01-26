APRÈS-MIDI CABARET À BAUGÉ Centre Culturel René d’Anjou Baugé-en-Anjou

APRÈS-MIDI CABARET À BAUGÉ

Centre Culturel René d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 15:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Après-midi cabaret à Baugé

Après-midi cabaret animée par les Mêmes Pas Peur (MPP)

Les MPP pour leur show ont théâtralisé des chansons du patrimoine français que tout public peut fredonner.

Libre participation aux frais .

Centre Culturel René d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 59 26 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Afternoon cabaret in Baugé

L’événement APRÈS-MIDI CABARET À BAUGÉ Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme de l’Anjou Vert