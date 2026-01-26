APRÈS-MIDI CABARET À BAUGÉ Centre Culturel René d’Anjou Baugé-en-Anjou
APRÈS-MIDI CABARET À BAUGÉ Centre Culturel René d’Anjou Baugé-en-Anjou dimanche 3 mai 2026.
APRÈS-MIDI CABARET À BAUGÉ
Centre Culturel René d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 15:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Après-midi cabaret à Baugé
Après-midi cabaret animée par les Mêmes Pas Peur (MPP)
Les MPP pour leur show ont théâtralisé des chansons du patrimoine français que tout public peut fredonner.
Libre participation aux frais .
Centre Culturel René d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 59 26 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Afternoon cabaret in Baugé
L’événement APRÈS-MIDI CABARET À BAUGÉ Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme de l’Anjou Vert