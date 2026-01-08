Après-midi Cabaret Route d’Uzerche Vigeois

Après-midi Cabaret

Route d’Uzerche Centre culturel Vigeois Corrèze

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Après-midi Cabaret autour des textes de Serge Reggiani.

Entrée gratuite, sur place crêpes et boissons. .

Route d’Uzerche Centre culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 16 26 12 foyer.vigeois@gmail.com

