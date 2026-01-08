Après-midi Cabaret Route d’Uzerche Vigeois

Après-midi Cabaret

Après-midi Cabaret Route d’Uzerche Vigeois dimanche 1 février 2026.

Après-midi Cabaret

Route d’Uzerche Centre culturel Vigeois Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01

Date(s) :
2026-02-01

Après-midi Cabaret autour des textes de Serge Reggiani.
Entrée gratuite, sur place crêpes et boissons.   .

Route d’Uzerche Centre culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 16 26 12  foyer.vigeois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Après-midi Cabaret Vigeois a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze