Après-midi Cabaret Route d’Uzerche Vigeois dimanche 1 février 2026.
Début : 2026-02-01
Après-midi Cabaret autour des textes de Serge Reggiani.
Entrée gratuite, sur place crêpes et boissons. .
Route d’Uzerche Centre culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 16 26 12 foyer.vigeois@gmail.com
