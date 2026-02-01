Après-midi Carnaval salle polyvalente de Cappel Cappel

Après-midi Carnaval salle polyvalente de Cappel Cappel samedi 21 février 2026.

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 17:00:00

La MJC de Cappel organise un après-midi Carnaval. Entrée libre pour tous, présence parentale obligatoire. Petite restauration et boissons sur place. Élection du plus joli déguisement.Tout public
salle polyvalente de Cappel rue de la forêt Cappel 57450 Moselle Grand Est +33 6 73 68 87 00  mjcdecappel@gmail.com

Cappel MJC organizes a Carnival afternoon. Free entry for all, parental attendance compulsory. Snacks and drinks available. Election of the prettiest disguise.

