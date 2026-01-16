Après-midi carnavalesque Erstein
Après-midi carnavalesque Erstein dimanche 15 février 2026.
Après-midi carnavalesque
5 rue Jean Georges Abry Erstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-15 11:00:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Après-midi privé, sur réservation, avec repas. Ambiance assurée par l’orchestre Guy et Robert Friess. .
5 rue Jean Georges Abry Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 7 80 08 80 88 josiane.mahler@neuf.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Après-midi carnavalesque Erstein a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme du Grand Ried