Après-midi champêtre Sanvensa

Après-midi champêtre Sanvensa samedi 30 août 2025.

Après-midi champêtre

276 route de la Chapelle Saint Roch Sanvensa Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Organisée par la mairie de Sanvensa.

Animations tout public et gratuites dans le parc de la Chapelle St Roch (repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps).

Au programme : jeux géants en bois pour petits et grands avec Adrien de l’Age de Bois, mais aussi échasses, monocycle, tours de magies et plein d’autres surprises avec Valérian de l’association Le Cirque de la Découverte.

Collation offerte par la Municipalité.

La chapelle St Roch sera exceptionnellement ouverte.

Un plaisir simple mais ô combien important pour créer du lien. Laissez-vous porter par l’esprit convivial de ce rendez-vous champêtre avant la rentrée ! .

276 route de la Chapelle Saint Roch Sanvensa 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 80 65

English :

Organized by Sanvensa town council.

German :

Organisiert von der Gemeindeverwaltung von Sanvensa.

Italiano :

Organizzato dal Comune di Sanvensa.

Espanol :

Organizado por el Ayuntamiento de Sanvensa.

L’événement Après-midi champêtre Sanvensa a été mis à jour le 2025-08-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)