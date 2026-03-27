Après-midi chateau fort Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Après-midi chateau fort

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 16:00:00

fin : 2026-04-14 18:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Viens t’amuser chez Tatie sur le thème des châteaux-forts! Nous jouerons à un jeu collaboratif qui nous fera relever des défis du temps des rois et reines!

Jeux, petit bricolage, maquillage, histoires et goûter.

Tu peux venir déguisé.e!

Réservation via le site de l’atelier:

www.cheztatiegranville.com .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Après-midi chateau fort

L’événement Après-midi chateau fort Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer