Après-midi chocolat chaud, crochet et tricot L’Art en partage Vertheuil
Après-midi chocolat chaud, crochet et tricot L’Art en partage Vertheuil samedi 24 janvier 2026.
Après-midi chocolat chaud, crochet et tricot
L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’Art en partage vous propose un après-midi tricot et crochet, autour d un chocolat chaud, dans une ambiance conviviale avec les conseils avisés de nos spécialistes !
Une petite restauration sera proposée sur place.
Ouvert à tous. .
L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61 artenpartagevertheuil@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Après-midi chocolat chaud, crochet et tricot Vertheuil a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Médoc-Vignoble