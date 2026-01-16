Après-midi chocolat chaud, crochet et tricot L’Art en partage Vertheuil

Après-midi chocolat chaud, crochet et tricot

L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

L’Art en partage vous propose un après-midi tricot et crochet, autour d un chocolat chaud, dans une ambiance conviviale avec les conseils avisés de nos spécialistes !

Une petite restauration sera proposée sur place.

Ouvert à tous. .

