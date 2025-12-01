Après-midi Ciné-Bistrot Cinéma Casino Hauts de Bienne

Après-midi Ciné-Bistrot

Début : 2025-12-17 14:00:00

La Ville de Morez et le Cinéma Casino s’associent pour lancer un nouveau rendez-vous convivial et intergénérationnel les après-midis “Ciné-Bistrot”, proposés chaque mercredi avant les vacances scolaires.

Dès 14h, deux espaces s’animent au coeur du Cinéma Casino

– Les enfants profitent d’une séance de cinéma spécialement choisie pour eux.

– Les seniors, quant à eux, sont invités à rejoindre la salle “Bistrot” pour partager un café et des jeux de cartes ou de société, dans une ambiance détendue et amicale.

À la fin de la séance des enfants, tout le monde se retrouve autour d’un moment de convivialité gâteaux préparés par les enfants des accueils de loisirs et boisson seront partagés dans la bonne humeur.

Enfin, à 17h, c’est au tour des seniors de s’installer confortablement pour leur séance de cinéma dédiée.

Premier rendez-vous le mercredi 17 décembre 2025

– Film enfants (à 14h) Heidi et le lynx des montagnes

– Film ados (à 14h) Five night at Freddy’s 2

– Film seniors (à 17h) infos à venir .

Après-midi Ciné-Bistrot

