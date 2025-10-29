Après-midi cinéma à Cancon Place Algolsheim Cancon
Après-midi cinéma à Cancon Place Algolsheim Cancon mercredi 29 octobre 2025.
Après-midi cinéma à Cancon
Place Algolsheim Médiathèque Cancon Lot-et-Garonne
Rejoignez nous pour une après-midi cinéma conviviale à Cancon, au 2ᵉ étage ! Venez nombreux !
Programme
15h Projection d’un film d’animation à destination des tout-petits
16h Goûter offert
16h30 Projection d’un film (public à partir de 6 ans).
L’inscription est conseillée.
Place Algolsheim Médiathèque Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 41 12 reseautheque@ccbastides47.com
English : Après-midi cinéma à Cancon
Join us for an afternoon of cinema in Cancon, on the 2? floor! Come one, come all!
Program
3pm: Screening of an animated film for toddlers
4pm: Snack offered
4:30 pm: Film screening (ages 6 and up).
Registration is recommended.
German : Après-midi cinéma à Cancon
Kommen Sie zu einem gemütlichen Filmnachmittag in Cancon, im 2. Stock! Kommen Sie zahlreich!
Programm:
15 Uhr: Vorführung eines Animationsfilms für Kleinkinder
16 Uhr: Kostenloser Imbiss
16:30 Uhr: Vorführung eines Films (Publikum ab 6 Jahren).
Eine Anmeldung wird empfohlen.
Italiano :
Unitevi a noi per un pomeriggio conviviale di cinema a Cancon, al 2° piano! Non vediamo l’ora di vedervi!
Programma
ore 15.00: Proiezione di un film d’animazione per bambini
ore 16.00: Merenda offerta
ore 16.30: Proiezione di un film (per bambini a partire dai 6 anni).
Si raccomanda l’iscrizione.
Espanol : Après-midi cinéma à Cancon
Únase a nosotros para disfrutar de una agradable tarde de cine en Cancon, en la planta 2? ¡Le esperamos!
Programa
15.00 h: Proyección de una película de animación para niños pequeños
16.00 h: Merienda
16.30 h: Proyección de una película (para niños a partir de 6 años).
Se recomienda inscribirse.
