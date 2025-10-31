Après-midi cinéma, à la médiathèque médiathèque du Vieux Lille Lille

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-31T16:00:00 – 2025-10-31T18:00:00

À l’occasion d’Halloween, venez vous faire peur devant un film choisi rien que pour vous par l’équipe de la médiathèque. Quant au choix du film ? C’est une surprise ! Laissez-vous surprendre et emporter par ce moment unique, idéal pour partager des sensations fortes entre amis ou en famille. Une soirée pleine de suspense et de frissons vous attend !

médiathèque du Vieux Lille
25-27 place Louise de Bettignies
59000 Lille

Spéciale Halloween

