Après midi cinéma du CCAS Cinéma en luberon Pertuis Pertuis

Après midi cinéma du CCAS

Mardi 2 septembre 2025 à partir de 14h.

Durée de la séance 1h40min. Cinéma en luberon Pertuis 31 rue Giraud Pertuis Vaucluse

Début : 2025-09-02 14:00:00

2025-09-02

Le 2 septembre 2025 , Film « aux jours qui viennent » avec Zita Hanrot, Bastien Bouillon, Alexia Chardard au cinéma de Pertuis le Luberon.Réservé au sénior pertuisiens

Séance de cinéma offert par le CCAS de Pertuis. Réservation à partir du 26 Août dans la limite des places disponibles au 04 90 09 25 30. .

Cinéma en luberon Pertuis 31 rue Giraud Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

September 2, 2025 , Movie « aux jours qui viennent » with Zita Hanrot, Bastien Bouillon, Alexia Chardard at the Pertuis le Luberon cinema

German :

Am 2. September 2025 , Film « aux jours qui viennent » mit Zita Hanrot, Bastien Bouillon, Alexia Chardard im Kino von Pertuis le Luberon.Reserviert für die Senioren von Pertuis

Italiano :

Il 2 settembre 2025 , Film « aux jours qui viennent » con Zita Hanrot, Bastien Bouillon, Alexia Chardard al cinema di Pertuis le Luberon

Espanol :

El 2 de septiembre de 2025 , Película « aux jours qui viennent » con Zita Hanrot, Bastien Bouillon, Alexia Chardard en el cine de Pertuis le Luberon

