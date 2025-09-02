Après-midi cinéma offert par le CCAS Pertuis

Mardi 2 septembre 2025 à partir de 14h. cinema Le Luberon Pertuis Vaucluse

Le mardi 02 septembre à 14h « Aux jours qui viennent » au cinéma de Pertuis, Le Luberon.

cinema Le Luberon Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 25 30 ccas@mairie-pertuis.fr

English :

Tuesday, September 02 at 2pm « Aux jours qui viennent » at Le Luberon cinema in Pertuis.

German :

Am Dienstag, den 02. September um 14 Uhr « Aux jours qui viennent » im Kino in Pertuis, Le Luberon.

Italiano :

Martedì 02 settembre alle 14:00 « Aux jours qui viennent » al cinema Le Luberon di Pertuis.

Espanol :

Martes 2 de septiembre a las 14:00 h « Aux jours qui viennent » en el cine Le Luberon de Pertuis.

