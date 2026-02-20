Après-midi ciné’mômes Médiathèque Ty Koulm Plougoulm
Après-midi ciné’mômes Médiathèque Ty Koulm Plougoulm mercredi 18 mars 2026.
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère
Début : 2026-03-18 14:30:00
Projection d’un film d’animation où les pingouins savent prendre la vague !
À partir de 6 ans.
Gratuit.
Sur inscription par téléphone ou par mail. .
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14
