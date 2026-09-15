Après-midi : Club lecture Café épicerie du PLAN B La Turballe

Informations pratiques

La Turballe

Après-midi : Club lecture

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 15:30:00

fin : 2026-11-17 17:30:00

Date(s) :

2026-10-06 2026-11-17 2026-12-16

Le Club lecture a pour but de réunir les amoureux des livres.

Ces rencontres sont des occasions pour : prêter, échanger, donner des livres que nous avons aimés.

Pour remercier le Café-épicerie Bio du Plan B qui nous accueille, pensez à prendre une consommation au bar et faire vos courses à l’épicerie bio .

INFOS PRATIQUES :

– Ouvert à toutes & à tous,

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B. .

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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English :

L’événement Après-midi : Club lecture La Turballe a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44