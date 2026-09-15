Après-midi : Club lecture Café épicerie du PLAN B La Turballe
mardi 6 octobre 2026 · Café épicerie du PLAN B · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Après-midi : Club lecture
Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 15:30:00
fin : 2026-11-17 17:30:00
Date(s) :
2026-10-06 2026-11-17 2026-12-16
Le Club lecture a pour but de réunir les amoureux des livres.
Ces rencontres sont des occasions pour : prêter, échanger, donner des livres que nous avons aimés.
Pour remercier le Café-épicerie Bio du Plan B qui nous accueille, pensez à prendre une consommation au bar et faire vos courses à l’épicerie bio .
INFOS PRATIQUES :
– Ouvert à toutes & à tous,
– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B. .
Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
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English :
L’événement Après-midi : Club lecture La Turballe a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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