Après-midi cocooning avec Nicolas Donzé La Pause Bien-être Brebotte

Après-midi cocooning avec Nicolas Donzé

La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte Territoire de Belfort

Tarif : 25 – 25 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Une après-midi cocooning placée sous le signe de la douceur et des vibrations. Au programme un yoga flow tout doux sonorisé en live, un goûter gourmand, puis un bain sonore géant guidé par Nicolas Donzé, sonothérapeute que vous aviez adoré lors du festival 2024. Une parenthèse idéale pour ralentir, se déposer et se faire du bien. .

La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66 pausebienetre90@gmail.com

