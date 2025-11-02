Après-midi concert Salle Jean Paccaud Saint-Martin-en-Bresse
Après-midi concert Salle Jean Paccaud Saint-Martin-en-Bresse dimanche 2 novembre 2025.
Salle Jean Paccaud Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-11-02 14:30:00
fin : 2025-11-02 19:00:00
2025-11-02
Après-midi concert animé par le groupe Les Gueul’Arts le 02/11/2025 à 14h30. Entrée 8€. .
Salle Jean Paccaud Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 72 97
