Après-midi contée avec Maison Lönni Le Bar à Bulles Paris

Le son d’une kora.

La cumbia en écho.

Un océan entre deux continents.

Lönni vous donne rendez-vous au Bar à Bulles, le dimanche 22 mars, pour une après-midi contée autour de son univers inspiré des traditions orales d’Afrique et de la Caraïbe.

Nous mettrons particulièrement à l’honneur notre dernière parution, Filani, Jumeaux des mers, écrit et dessiné entre le Sénégal et la Colombie, nourri par notre immersion à San Basilio de Palenque et sur Île de Gorée.

À travers une lecture immersive, des images filmées sur place et une projection surprise, nous partagerons la genèse de cette histoire qui aborde, à hauteur d’enfant, des sujets encore trop peu racontés : l’esclavage et le marronnage.

Magie, fraternité, fierté des racines… et mémoire vivante.

La rencontre se poursuivra avec Deli du book club Overbookées et l’actrice Manon Bresch, marraine de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, autour d’une discussion :

Quel est le rôle de la littérature jeunesse dans le devoir de mémoire ?

Comment grandir avec l’Histoire ?

Nous profiterons également de ce moment pour partager notre intention d’adapter les contes de Lönni en animation.

La discussion et le partage continueront ensuite dans l’espace commun du Bar à Bulles, jusqu’à sa fermeture.

Un après-midi contée inspiré des traditions orales d’Afrique et de la Caraïbe, le dimanche 22 mars au Bar à Bulles avec Maison Lönni !

Le dimanche 22 mars 2026

de 16h00 à 21h00

gratuit

Gratuit, lien billetterie

Tout public.

Le Bar à Bulles 4, cité Véron 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/apres-midi-contee-avec-lonni-raconter-nos-memoires/ https://fb.me/e/7tQUeDA4j https://fb.me/e/7tQUeDA4j



