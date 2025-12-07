Après-Midi contée le chant du Caillou Chateau de Saint Germain les Buxy Saint-Germain-lès-Buxy
Après-Midi contée le chant du Caillou Chateau de Saint Germain les Buxy Saint-Germain-lès-Buxy dimanche 7 décembre 2025.
Après-Midi contée le chant du Caillou
Chateau de Saint Germain les Buxy 3 rue de l’église Saint-Germain-lès-Buxy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 15:30:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Après-Midi contée pour enfants (à partir de 2 ans) et leurs falmilles
Claudie Parolini donnera son spectacle le Chant du Caillou
Entrée libre avec Libre (mais raisonnée participation aux frais)
Sur place vente de crèpes, gaufres, boissons chaudes etr froides pour des goûters mémorables
Pensez à vous habiller chaudement le lieu du spectacle sera chauffé mais ce ne sera pas la fournaise non plus en cette fin d’automne
Réservations très recommandées au 06 09 37 53 32 et pensez à pratiquer le co-voiturage .
Chateau de Saint Germain les Buxy 3 rue de l’église Saint-Germain-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32 contesengranges@gmail.com
English :
German : Après-Midi contée le chant du Caillou
Italiano :
Espanol :
L’événement Après-Midi contée le chant du Caillou Saint-Germain-lès-Buxy a été mis à jour le 2025-11-21 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II