Après-Midi contée le chant du Caillou Chateau de Saint Germain les Buxy Saint-Germain-lès-Buxy

Après-Midi contée le chant du Caillou

Chateau de Saint Germain les Buxy 3 rue de l’église Saint-Germain-lès-Buxy Saône-et-Loire

Début : 2025-12-07 15:30:00

fin : 2025-12-07

Après-Midi contée pour enfants (à partir de 2 ans) et leurs falmilles

Claudie Parolini donnera son spectacle le Chant du Caillou

Entrée libre avec Libre (mais raisonnée participation aux frais)

Sur place vente de crèpes, gaufres, boissons chaudes etr froides pour des goûters mémorables

Pensez à vous habiller chaudement le lieu du spectacle sera chauffé mais ce ne sera pas la fournaise non plus en cette fin d’automne

Réservations très recommandées au 06 09 37 53 32 et pensez à pratiquer le co-voiturage .

Chateau de Saint Germain les Buxy 3 rue de l’église Saint-Germain-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32 contesengranges@gmail.com

