Après-midi contées Clair de Dune Médiathèque Santec
Après-midi contées Clair de Dune Médiathèque Santec dimanche 18 janvier 2026.
Après-midi contées Clair de Dune
Médiathèque 71 Place Isidore Roudaut Santec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 15:30:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Patricia Sanchez, conteuse que nous apprécions beaucoup, viendra nous proposer des contes du cycle Au fil des contes d’hiver .
Bien au chaud, nous passerons ensemble un merveilleux après-midi !
Public à partir de 5 ans.
Gratuit
Venez nombreux , un goûter vous sera servi après le spectacle . .
Médiathèque 71 Place Isidore Roudaut Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 37 86 44 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi contées Clair de Dune
L’événement Après-midi contées Clair de Dune Santec a été mis à jour le 2026-01-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX