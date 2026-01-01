Après-midi contées Clair de Dune Médiathèque Santec

Après-midi contées Clair de Dune

Médiathèque 71 Place Isidore Roudaut Santec Finistère

Début : 2026-01-18 15:30:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Patricia Sanchez, conteuse que nous apprécions beaucoup, viendra nous proposer des contes du cycle Au fil des contes d’hiver .

Bien au chaud, nous passerons ensemble un merveilleux après-midi !

Public à partir de 5 ans.

Gratuit

Venez nombreux , un goûter vous sera servi après le spectacle . .

Médiathèque 71 Place Isidore Roudaut Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 37 86 44 45

