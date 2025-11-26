Après-midi contes de Noël fête des bergers Médiathèque André Roussin (CEC) Istres

Après-midi contes de Noël fête des bergers

Mercredi 26 novembre 2025. Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Après-midi contes de Noël pour les enfants à la médiathèque, proposé dans le cadre de la Fête des Bergers et des Traditions. Un moment magique à partager en famille autour des contes et traditions provençales

Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 48

English :

An afternoon of Christmas tales for children at the mediatheque, as part of the Fête des Bergers et des Traditions. A magical moment to share with the whole family, based on Provençal tales and traditions

German :

Weihnachtsmärchen-Nachmittag für Kinder in der Mediathek, der im Rahmen des Fests der Hirten und Traditionen angeboten wird. Ein magischer Moment für die ganze Familie rund um Märchen und Traditionen aus der Provence

Italiano :

Un pomeriggio di racconti natalizi per bambini alla Biblioteca multimediale, nell’ambito del Festival dei pastori e delle tradizioni. Un momento magico da condividere con tutta la famiglia, basato su racconti e tradizioni provenzali

Espanol :

Una tarde de cuentos de Navidad para niños en la biblioteca multimedia, en el marco del Festival de pastores y tradiciones. Un momento mágico para compartir con toda la familia, basado en cuentos y tradiciones provenzales

