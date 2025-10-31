Après-midi contes d’Halloween Médiathèque Plonéour-Lanvern

Médiathèque 10 Rue Jules Ferry Plonéour-Lanvern Finistère

Début : 2025-10-31 16:00:00

Lectures de contes qui font frissonner…et petit goûter à la fin pour se rassurer. Rendez-vous à la médiathèque le jeudi 31 octobre pour fêter ensemble Halloween.

Venez déguisés !

Inscription 02 98 82 70 12 bibliotheque@ploneour-lanvern.fr .

Médiathèque 10 Rue Jules Ferry Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 70 12

