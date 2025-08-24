Après-midi « Contes du Morvan » Rue du Port Cercy-la-Tour
Rue du Port La Guinguette du camping Cercy-la-Tour Nièvre
Début : 2025-08-24 15:00:00
fin : 2025-08-24 17:30:00
Avec Armand Pierre, de 15h à 17h30 à la Guinguette du camping
Infos au 06 17 97 18 01 .
Rue du Port La Guinguette du camping Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 97 18 01
