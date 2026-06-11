Après-midi contes La Lande-Chasles La Lande-Chasles
Après-midi contes La Lande-Chasles La Lande-Chasles samedi 8 août 2026.
La Lande-Chasles
Après-midi contes La Lande-Chasles
La Lande-Chasles Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Le temps d’un après-midi, Les Conteurs de Logres, Philippe et Régis, vous permettent de vous évader dans l’imaginaire médiéval grâce à leurs histoires merveilleuses et fantastiques.
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La Lande-Chasles 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 48 25 06 37
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English :
For an afternoon, Les Conteurs de Logres—Philippe and Régis—will transport you to a medieval fantasy world through their wonderful and fantastical stories.
L’événement Après-midi contes La Lande-Chasles La Lande-Chasles a été mis à jour le 2026-06-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME