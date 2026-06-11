La Lande-Chasles

Après-midi contes La Lande-Chasles

La Lande-Chasles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le temps d’un après-midi, Les Conteurs de Logres, Philippe et Régis, vous permettent de vous évader dans l’imaginaire médiéval grâce à leurs histoires merveilleuses et fantastiques.

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La Lande-Chasles 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 48 25 06 37

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English :

For an afternoon, Les Conteurs de Logres—Philippe and Régis—will transport you to a medieval fantasy world through their wonderful and fantastical stories.

L’événement Après-midi contes La Lande-Chasles La Lande-Chasles a été mis à jour le 2026-06-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME