Après-midi contes L’arbre Médiathèque Plonéour-Lanvern

Après-midi contes L’arbre

Médiathèque 10 rue Jules Ferry Plonéour-Lanvern Finistère

Rendez-vous à la médiathèque pour fêter l’arrivée du printemps avec la lecture d’albums autour des arbres et de la nature.

Inscription 02 98 82 70 12 ou bibliotheque@ploneour-lanvern.fr .

