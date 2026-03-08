Après-midi contes L’arbre Médiathèque Plonéour-Lanvern
Médiathèque 10 rue Jules Ferry Plonéour-Lanvern Finistère
Rendez-vous à la médiathèque pour fêter l’arrivée du printemps avec la lecture d’albums autour des arbres et de la nature.
Inscription 02 98 82 70 12 ou bibliotheque@ploneour-lanvern.fr .
