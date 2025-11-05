Après-midi contes Médiathèque Plonéour-Lanvern Mercredi 5 novembre, 16h00 Entrée libre

Après-midi contes sur le voyage

Rendez-vous à la médiathèque de Plonéour pour une après-midi contes haute en couleurs, sur le thème du voyage !

Petits et grands, venez savourer des contes accessibles à tous qui vous feront voyager, spécialement sélectionnés par les bibliothécaires.

Cette action a lieu dans le cadre de la résidence En Voyage ! de la Bigouthèque, réseau des bibliothèques du Haut Pays Bigouden.

Contact : médiathèque de Plonéour-Lanvern / 02 968 82 70 12

Début : 2025-11-05T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-05T18:00:00.000+01:00

bigoutheque@cchpb.com 02 968 82 70 12

Médiathèque 10, rue jules ferry Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern 29720 Finistère