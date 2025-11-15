Après-midi contes Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Après-midi contes

153 Route de Grignon à Vieilles-Maisons Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Gratuit

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Après-midi contes à 15h. Nanou vous embarque dans son univers de contes pour tout public. Entrée libre, sans inscription .

