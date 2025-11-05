Après-midi contes Voyage Médiathèque Plonéour-Lanvern
Médiathèque 10 rue Jules Ferry Plonéour-Lanvern Finistère
Début : 2025-11-05 16:00:00
fin : 2025-11-05
2025-11-05
Après-midi contes sur le voyage.
Sur inscription. .
Médiathèque 10 rue Jules Ferry Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 70 12
