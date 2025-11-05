Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Après-midi contes Voyage Médiathèque Plonéour-Lanvern

Après-midi contes Voyage Médiathèque Plonéour-Lanvern mercredi 5 novembre 2025.

Après-midi contes Voyage

Médiathèque 10 rue Jules Ferry Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 16:00:00
fin : 2025-11-05

Date(s) :
2025-11-05

Après-midi contes sur le voyage.

Sur inscription.   .

Médiathèque 10 rue Jules Ferry Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 70 12 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Après-midi contes Voyage Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2025-10-23 par OT Destination Pays Bigouden