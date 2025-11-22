Après-midi copie au Musée Musée Municipal Pontarlier

Après-midi copie au Musée

Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier Doubs

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Organisé par le Musée Municipal.

Profitez d’un après-midi pour copier les œuvres du Musée. Seuls l’aquarelle, la gouache, les pastels et les crayons gris et de couleurs sont acceptés. Matériel non fourni.

Pour tous à partir de 15 ans. Réservation conseillée. Nombre de places limité. .

