Après-midi copie au Musée Musée Municipal Pontarlier samedi 22 novembre 2025.
Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier Doubs
Gratuit
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
2025-11-22
Organisé par le Musée Municipal.
Profitez d’un après-midi pour copier les œuvres du Musée. Seuls l’aquarelle, la gouache, les pastels et les crayons gris et de couleurs sont acceptés. Matériel non fourni.
Pour tous à partir de 15 ans. Réservation conseillée. Nombre de places limité. .
Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com
L’événement Après-midi copie au Musée Pontarlier a été mis à jour le 2025-10-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS