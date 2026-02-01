Après-midi country Salle des fêtes Aurec-sur-Loire
L’association Aurec Contry vous invite à un événement convivial et dansant.
Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 40 65 24
English :
The Aurec Contry association invites you to a convivial event with dancing.
L’événement Après-midi country Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Loire Semène