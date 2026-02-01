Après-midi country Salle des fêtes Aurec-sur-Loire

Après-midi country

Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

L’association Aurec Contry vous invite à un événement convivial et dansant.

Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 40 65 24

English :

The Aurec Contry association invites you to a convivial event with dancing.

L’événement Après-midi country Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Loire Semène