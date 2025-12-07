Après-midi Country Casteljaloux

Après-midi Country

Snack de la piscine Casteljaloux Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Après-midi au profit du téléthon. .

Snack de la piscine Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 80 54 02 westerndancecastel@orange.fr

