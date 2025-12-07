Après-midi Country Casteljaloux
Après-midi Country Casteljaloux dimanche 7 décembre 2025.
Après-midi Country
Snack de la piscine Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Après-midi au profit du téléthon. .
Snack de la piscine Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 80 54 02 westerndancecastel@orange.fr
English : Après-midi Country
L’événement Après-midi Country Casteljaloux a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne