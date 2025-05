Après-midi créatif Atelier Papier Ensemencé – Grazac, 28 mai 2025 16:00, Grazac.

Haute-Loire

Après-midi créatif Atelier Papier Ensemencé Jardin du curé Grazac Haute-Loire

Début : 2025-05-28 16:00:00

fin : 2025-05-28 18:00:00

2025-05-28

A partir de chutes de papier, vous créerez de la pâte à papier dans laquelle vous incorporerez des graines…

Jardin du curé

Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com

English :

From paper scraps, you’ll create paper pulp into which you’ll incorporate seeds…

German :

Aus Papierresten stellt ihr einen Papierbrei her, in den ihr Samen einarbeitet…

Italiano :

Utilizzando scarti di carta, creerete una pasta di carta in cui incorporerete semi…

Espanol :

Con restos de papel, crearás pasta de papel en la que incorporarás semillas…

L’événement Après-midi créatif Atelier Papier Ensemencé Grazac a été mis à jour le 2025-05-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire