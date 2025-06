Après-midi créatif « Paca fun fibre frenzy » – Bisou d’Alpaga Saint-Clément-Rancoudray 19 juin 2025 13:30

Manche

Après-midi créatif « Paca fun fibre frenzy » Bisou d’Alpaga 129 Impasse des Croissements Saint-Clément-Rancoudray Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19 13:30:00

fin : 2025-06-19 17:00:00

Date(s) :

2025-06-19

Rejoignez nous chez Bisou d’Alpaga pour un après-midi créatif, relaxant et chaleureux entouré de nos adorables alpagas. Terminez la journée avec un thé et un gâteau en leur compagnie.

Découvrez la beauté de la fibre d’alpaga à travers des démonstrations pratiques et des explications détaillées tri, lavage, cardage, filage, tissage sur métier à piquets, teinture et feutrage.

Places limitées réservation indispensable Paiement en avance pour réservation.

Rejoignez nous chez Bisou d’Alpaga pour un après-midi créatif, relaxant et chaleureux entouré de nos adorables alpagas. Terminez la journée avec un thé et un gâteau en leur compagnie.

Découvrez la beauté de la fibre d’alpaga à travers des démonstrations pratiques et des explications détaillées tri, lavage, cardage, filage, tissage sur métier à piquets, teinture et feutrage.

Places limitées réservation indispensable Paiement en avance pour réservation. .

Bisou d’Alpaga 129 Impasse des Croissements

Saint-Clément-Rancoudray 50140 Manche Normandie +33 6 35 94 47 48 forgetmenots@orange.fr

English : Après-midi créatif « Paca fun fibre frenzy »

Join us at Bisou d’Alpaga for a creative, relaxing and warm afternoon surrounded by our adorable alpacas. End the day with tea and cake in their company.

Discover the beauty of alpaca fiber through practical demonstrations and detailed explanations: sorting, washing, carding, spinning, peg loom weaving, dyeing and felting.

Places limited booking essential Payment in advance for booking.

German :

Besuchen Sie uns bei Bisou d’Alpaga für einen kreativen, entspannenden und herzlichen Nachmittag umgeben von unseren liebenswerten Alpakas. Lassen Sie den Tag bei Tee und Kuchen in ihrer Gesellschaft ausklingen.

Entdecken Sie die Schönheit der Alpakafaser durch praktische Vorführungen und detaillierte Erklärungen: Sortieren, Waschen, Kardieren, Spinnen, Weben auf dem Spindelwebstuhl, Färben und Filzen.

Begrenzte Plätze Reservierung erforderlich Vorauszahlung für Reservierungen.

Italiano :

Unitevi a noi al Bisou d’Alpaga per un pomeriggio creativo, rilassante e caloroso, circondati dai nostri adorabili alpaca. Concludete la giornata con un tè e una torta in loro compagnia.

Scoprite la bellezza della fibra di alpaca attraverso dimostrazioni pratiche e spiegazioni dettagliate: selezione, lavaggio, cardatura, filatura, tessitura su telaio a pioli, tintura e infeltrimento.

Posti limitati prenotazione essenziale Pagamento anticipato per la prenotazione.

Espanol :

Únase a nosotros en Bisou d’Alpaga para pasar una tarde creativa, relajante y cálida rodeado de nuestras adorables alpacas. Termine el día con un té y un pastel en su compañía.

Descubra la belleza de la fibra de alpaca a través de demostraciones prácticas y explicaciones detalladas: clasificación, lavado, cardado, hilado, tejido en telar de pinzas, teñido y fieltrado.

Plazas limitadas imprescindible reservar Pago por adelantado para reservar.

L’événement Après-midi créatif « Paca fun fibre frenzy » Saint-Clément-Rancoudray a été mis à jour le 2025-06-13 par OT MSM Normandie BIT Genêts