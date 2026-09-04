Après-midi créative familial de Noël Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages
samedi 5 décembre 2026 · Saint-Sauveur-Lendelin · Saint-Sauveur-Villages
Informations pratiques
Saint-Sauveur-Villages
Après-midi créative familial de Noël
Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 14:00:00
fin : 2026-12-05 17:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Après-midi créative familial de Noël à la médiathèque Le Cœur Battant. Venez préparer les fêtes de fin d’année avec différents ateliers. Dès 4 ans. .
Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 81 23 14 29
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English : Après-midi créative familial de Noël
L’événement Après-midi créative familial de Noël Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
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