Après-midi crêpes à la Médiathèque d’Arçay Route de Chasseignes Arçay

Après-midi crêpes à la Médiathèque d’Arçay

Route de Chasseignes Médiathèque Arçay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Autour du thème du carnaval, de la gourmandise et des déguisements, découvrez des lectures pour enfants ainsi qu’un atelier de création de chapeau, le tout en dégustant des crêpes cuites sur place !

N’hésitez pas à venir déguisé !

Entrée libre et gratuite Tout public .

Route de Chasseignes Médiathèque Arçay 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 18 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Après-midi crêpes à la Médiathèque d’Arçay Arçay a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme du Pays Loudunais