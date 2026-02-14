Après-midi crêpes et jeux, Biosphéra, Cendras

Après-midi crêpes et jeux Samedi 21 février, 14h00 Biosphéra Gard

Début : 2026-02-21T14:00:00+01:00 – 2026-02-21T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T14:00:00+01:00 – 2026-02-21T17:00:00+01:00

Biosphéra 18 rue Vincent Faita, 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie 04 66 07 39 25 http://biosphera-cevennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 07 39 25 »}, {« type »: « email », « value »: « biosphera@shvc.fr »}]

À 14h, préparation de crêpes à la farine de châtaignes et de glands. Spectacle pour les enfants à 15h et dégustation à 16h.