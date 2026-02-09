Après-midi crêpes et jeux Association LA BARQUE Naintré

Après-midi crêpes et jeux

### _L’équipe de La Barque vous propose de venir faire sauter vos crêpes (suzettes ou dures en fonction de vos envies) dans une ambiance festive !_

_Rendez-vous jeudi 12 février de 14h à 17h avec votre pâte à crêpes et venez les déguster avec l’accompagnement de votre choix sucre, confiture ou miel._

_**Des jeux de société seront également disponibles pour passer un moment encore plus convivial entre amis ! Nous vous attendons nombreux !**_ .

Association LA BARQUE 23 rue de la Jaulnerie Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine labarque@labarque-naintre.org

