Après-midi crêpes et jeux Association LA BARQUE Naintré

Association LA BARQUE 23 rue de la Jaulnerie Naintré Vienne
2026-02-12
### _L’équipe de La Barque vous propose de venir faire sauter vos crêpes (suzettes ou dures en fonction de vos envies) dans une ambiance festive !_
_Rendez-vous jeudi 12 février de 14h à 17h avec votre pâte à crêpes et venez les déguster avec l’accompagnement de votre choix sucre, confiture ou miel._
_**Des jeux de société seront également disponibles pour passer un moment encore plus convivial entre amis ! Nous vous attendons nombreux !**_ .
Association LA BARQUE 23 rue de la Jaulnerie Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine labarque@labarque-naintre.org
