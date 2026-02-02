Après-midi crochet & tricot tout en douceur ! La poule à facettes Saint-Léon-sur-Vézère

Après-midi crochet & tricot tout en douceur !

La poule à facettes 2 Ruelle Courédou des Glycines Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Rejoignez -nous pour un moment créatif, convivial et cosy autour de boissons chaudes, pâtisseries et pelotes de laine

Débutant ou expert, tout le monde est le bienvenu — venez avec votre matériel et votre bonne humeur !

Rejoignez -nous pour un moment créatif, convivial et cosy autour de boissons chaudes, pâtisseries et pelotes de laine

Débutant ou expert, tout le monde est le bienvenu — venez avec votre matériel et votre bonne humeur ! .

La poule à facettes 2 Ruelle Courédou des Glycines Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 80 54 70 lapouleafacettes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi crochet & tricot tout en douceur !

Join us for a creative, convivial and cosy moment, with hot drinks, pastries and balls of wool

Whether you’re a beginner or an expert, everyone’s welcome? bring your materials and your good mood!

L’événement Après-midi crochet & tricot tout en douceur ! Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère