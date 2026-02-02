Après-midi crochet & tricot tout en douceur ! La poule à facettes Saint-Léon-sur-Vézère
Après-midi crochet & tricot tout en douceur ! La poule à facettes Saint-Léon-sur-Vézère jeudi 5 février 2026.
Après-midi crochet & tricot tout en douceur !
La poule à facettes 2 Ruelle Courédou des Glycines Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Rejoignez -nous pour un moment créatif, convivial et cosy autour de boissons chaudes, pâtisseries et pelotes de laine
Débutant ou expert, tout le monde est le bienvenu — venez avec votre matériel et votre bonne humeur !
Rejoignez -nous pour un moment créatif, convivial et cosy autour de boissons chaudes, pâtisseries et pelotes de laine
Débutant ou expert, tout le monde est le bienvenu — venez avec votre matériel et votre bonne humeur ! .
La poule à facettes 2 Ruelle Courédou des Glycines Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 80 54 70 lapouleafacettes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi crochet & tricot tout en douceur !
Join us for a creative, convivial and cosy moment, with hot drinks, pastries and balls of wool
Whether you’re a beginner or an expert, everyone’s welcome? bring your materials and your good mood!
L’événement Après-midi crochet & tricot tout en douceur ! Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère