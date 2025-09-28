Après-midi Cuicui Auberge du camp romain Chassey-le-Camp

Auberge du camp romain Chassey-le-Camp

10 EUR

28 septembre 2025 14:30

2025-09-28

Ils habitent, mangent, volent dans nos jardins et nos villes. Qui sont les oiseaux que nous côtoyons tous les jours ? Comment les protéger ? Les mettre en images et en mots ? En participant à ce week-end des 27 et 28 septembre, imaginé avec l’association amie Culture au jardin.

Le samedi, en après-midi, des activités nature sont proposées au jardin (Chagny) ;

et le dimanche, on poursuit à Chassey-le-camp avec un atelier d’écriture et une conférence !

| PROGRAMME DU DIMANCHE 28.09 |

14h30 atelier d’écriture

Animé par Charlotte Tortat (Jubilatorium). Pour mettre en mots notre rapport aux oiseaux et à la nature. Durée env. 2h00. Sur inscription. 10 euros par participant.e.

17h00 conférence « Oiseaux de nos villes et de nos jardins »

Proposée par Marie-Claire Rave. Militante bénévole depuis des années pour la protection des oiseaux et de la biodiversité en général, Marie-Claire déroule mon action en quatre volets : un grand jardin expérimental, un site Internet, oiseaupapillonjardin.fr, un livre (Merveilleuse faune du jardin), et enfin une conférence sur les oiseaux. .

Auberge du camp romain 14 rue des Basses Roches Chassey-le-Camp 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 58 29 info@plaquemine.fr

