Après-midi dansant à Cornac
Salle des fêtes Cornac

17 mai 2025 14:30

2025-05-17

Après-midi festif à Cornac avec animation musicale assurée par l’orchestre Jean-Marc Delorme. Un rendez-vous convivial pour les amateurs de danse.

– 14h30 Ouverture de l’après-midi dansant

– Animation musicale avec l’orchestre Jean-Marc Delorme 12 .

Salle des fêtes

Cornac 46130 Lot Occitanie +33 6 79 06 85 92

English :

Festive afternoon in Cornac with musical entertainment provided by the Jean-Marc Delorme orchestra. A convivial rendezvous for dance fans.

German :

Festlicher Nachmittag in Cornac mit musikalischer Unterhaltung durch das Orchester Jean-Marc Delorme. Ein geselliges Treffen für Tanzliebhaber.

Italiano :

Pomeriggio di festa a Cornac con intrattenimento musicale dell’orchestra Jean-Marc Delorme. Un incontro amichevole per gli appassionati di danza.

Espanol :

Tarde festiva en Cornac amenizada por la orquesta de Jean-Marc Delorme. Un encuentro amistoso para los aficionados al baile.

