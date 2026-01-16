Après-midi dansant

5 Boulevard d’Anjou Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-02-12 17:30:00

Date(s) :

2026-02-12

Le Conseil des sages vous invite à un après-midi dansant

Le Conseil des sages vous invite à un après-midi dansant animé par Nicolas Devoir, accompagné de Tison Fabiany et Patricia Piednoir. Réservation obligatoire avant mercredi 4 février au 07 89 06 02 18. Entré gratuite. .

5 Boulevard d’Anjou Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 7 89 06 02 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Council of Elders invites you to an afternoon of dancing

L’événement Après-midi dansant Allonnes a été mis à jour le 2026-01-16 par CDT72