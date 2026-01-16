Après-midi dansant Allonnes
Après-midi dansant Allonnes jeudi 12 février 2026.
Après-midi dansant
5 Boulevard d’Anjou Allonnes Sarthe
Début : 2026-02-12 14:00:00
fin : 2026-02-12 17:30:00
2026-02-12
Le Conseil des sages vous invite à un après-midi dansant
Le Conseil des sages vous invite à un après-midi dansant animé par Nicolas Devoir, accompagné de Tison Fabiany et Patricia Piednoir. Réservation obligatoire avant mercredi 4 février au 07 89 06 02 18. Entré gratuite. .
5 Boulevard d’Anjou Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 7 89 06 02 18
English :
The Council of Elders invites you to an afternoon of dancing
