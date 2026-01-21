Après-midi dansant animé par Yannick Champion Aix-Villemaur-Pâlis
Après-midi dansant animé par Yannick Champion Aix-Villemaur-Pâlis dimanche 1 février 2026.
Après-midi dansant animé par Yannick Champion
Pl. Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : – – Eur
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Dimanche 1er février PALIS Après-midi dansant animé par Yannick Champion. De 14h à 18h à la salle des fêtes.
Sur réservation avant le 26/01 au +33 (0)6 66 95 07 34
Entrée 12 € 12 .
Pl. Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 33 88 16 74 colette.leroy10@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Après-midi dansant animé par Yannick Champion Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance