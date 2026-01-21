Après-midi dansant animé par Yannick Champion Aix-Villemaur-Pâlis

Après-midi dansant animé par Yannick Champion

Dimanche 1er février PALIS Après-midi dansant animé par Yannick Champion. De 14h à 18h à la salle des fêtes.

Sur réservation avant le 26/01 au +33 (0)6 66 95 07 34

Entrée 12 € 12 .

Pl. Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 33 88 16 74 colette.leroy10@orange.fr

