Après-midi dansant au profit du téléthon Saint-Sébastien dimanche 7 décembre 2025.
Salle socio culturelle Saint-Sébastien Creuse
Comite des fêtes St Sebastien vous donne rendez-vous
dimanche 7 décembre, de 14h30 à 19h30,
pour un thé dansant spécial Téléthon qui va faire tournoyer
les cœurs et les talons !
Animé par
Accordéon Nostalgie pour les amateurs de musette Didier et ses amis pour enflammer la piste
Au programme
• Madisons endiablés
• Danses en ligne à frapper dans les mains
• Années 80 pour se déhancher sans retenue
Une buvette gourmande vous attend pâtisseries maison & boissons pour recharger les batteries entre deux pas de danse.
Entrée 5 €
Réservation conseillée 06 22 71 32 07
Salle socio-culturelle Commune de Saint Sébastien Creuse .
Salle socio culturelle Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 71 32 07
