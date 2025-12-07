Après-midi dansant au profit du téléthon

Salle socio culturelle Saint-Sébastien Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Comite des fêtes St Sebastien vous donne rendez-vous

dimanche 7 décembre, de 14h30 à 19h30,

pour un thé dansant spécial Téléthon qui va faire tournoyer

les cœurs et les talons !

Animé par

Accordéon Nostalgie pour les amateurs de musette Didier et ses amis pour enflammer la piste

Au programme

• Madisons endiablés

• Danses en ligne à frapper dans les mains

• Années 80 pour se déhancher sans retenue

Une buvette gourmande vous attend pâtisseries maison & boissons pour recharger les batteries entre deux pas de danse.

Entrée 5 €

Réservation conseillée 06 22 71 32 07

Salle socio-culturelle Commune de Saint Sébastien Creuse .

Salle socio culturelle Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 71 32 07

English : Après-midi dansant au profit du téléthon

L’événement Après-midi dansant au profit du téléthon Saint-Sébastien a été mis à jour le 2025-11-25 par OT Pays Dunois