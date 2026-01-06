APRÈS-MIDI DANSANT AVEC DOMINIQUE MOISAN Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins
APRÈS-MIDI DANSANT AVEC DOMINIQUE MOISAN Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins dimanche 22 février 2026.
APRÈS-MIDI DANSANT AVEC DOMINIQUE MOISAN
Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 14:30:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Le Canotier vous accueille pour ce thé dansant avec l’orchestre Dominique Moisan, avec consommation et goûter offerts.
Ouverture des portes à 13h30 et début de l’après-midi dansant à 14h30. .
Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement APRÈS-MIDI DANSANT AVEC DOMINIQUE MOISAN Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Saint Brevin