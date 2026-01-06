APRÈS-MIDI DANSANT AVEC DOMINIQUE MOISAN Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins

APRÈS-MIDI DANSANT AVEC DOMINIQUE MOISAN

Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-02-22 14:30:00

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Le Canotier vous accueille pour ce thé dansant avec l’orchestre Dominique Moisan, avec consommation et goûter offerts.

Ouverture des portes à 13h30 et début de l’après-midi dansant à 14h30. .

