APRÈS-MIDI DANSANT AVEC LABEL DANSE Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins

Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-11-02 14:30:00

fin : 2025-11-02

2025-11-02

Le Canotier vous accueille pour ce thé dansant avec l’orchestre Label Danse, avec une consommation et un goûter offerts.

Ouverture des portes dès 13h30.

Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net

