APRÈS-MIDI DANSANT AVEC L’ORCHESTRE LES COPAINS D’ABORD Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins
jeudi 1 octobre 2026 · Le Canotier · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
APRÈS-MIDI DANSANT AVEC L’ORCHESTRE LES COPAINS D’ABORD
Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 14:30:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Le Canotier vous accueille pour ce thé dansant, avec une consommation et un goûter offerts.
Ouverture des portes à 13h30. Début de l’après-midi dansant : 14h30.
Tarif d’entrée : 14 €
Information et réservation : 02 52 800 075. .
Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net
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English :
L’événement APRÈS-MIDI DANSANT AVEC L’ORCHESTRE LES COPAINS D’ABORD Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin
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