Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

APRÈS-MIDI DANSANT AVEC L’ORCHESTRE MISTER SWING

Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04 2026-11-29

Le Canotier vous accueille pour ce thé dansant, avec une consommation et un goûter offerts.

Ouverture des portes à 13h30. Début de l’après-midi dansant : 14h30.

Tarif d’entrée : 14 €

Information et réservation : 02 52 800 075. .

Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net

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English :

L’événement APRÈS-MIDI DANSANT AVEC L’ORCHESTRE MISTER SWING Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin