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APRÈS-MIDI DANSANT AVEC L’ORCHESTRE MISTER SWING Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins

dimanche 4 octobre 2026 · Le Canotier · Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Le Canotier
Adresse
10 Avenue des Frères Lumière
Ville
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Brevin-les-Pins

APRÈS-MIDI DANSANT AVEC L’ORCHESTRE MISTER SWING

Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:30:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04 2026-11-29

Le Canotier vous accueille pour ce thé dansant, avec une consommation et un goûter offerts.

Ouverture des portes à 13h30. Début de l’après-midi dansant : 14h30.

Tarif d’entrée : 14 €

Information et réservation : 02 52 800 075.   .

Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75  contact@le-canotier.net

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English :

L’événement APRÈS-MIDI DANSANT AVEC L’ORCHESTRE MISTER SWING Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin

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