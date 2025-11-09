APRÈS-MIDI DANSANT AVEC MICKAEL RICHARD Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins
APRÈS-MIDI DANSANT AVEC MICKAEL RICHARD Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins dimanche 9 novembre 2025.
APRÈS-MIDI DANSANT AVEC MICKAEL RICHARD
Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Le Canotier vous accueille pour cet après-midi dansant, animé par Mickael Richard avec une consommation et un goûter offerts.
Ouverture des portes 13h30.
Début de l’après-midi dansant 14h30.
Tarif d’entrée 13 € .
Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net
