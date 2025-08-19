Après-midi dansant Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy

Après-midi dansant Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy mardi 19 août 2025.

Espace culturel Saint-Léger 2 Parc Thermal Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-19 15:30:00
fin : 2025-09-02

2025-08-19 2025-08-26 2025-09-02

Joëlle et Gérard, curistes à Bourbon-Lancy depuis 13 ans, vous invitent à venir danser le cha-cha, bachata, rock, tango, paso doble, foxtrot, valse musette, valse anglaise… ainsi que des danses en ligne (madison, cumbia, jerusalema, kuduro…), seuls avec leur sono, ou accompagnées d’un petit orchestre (accordéon, synthé, guitare électrique).   .

Espace culturel Saint-Léger 2 Parc Thermal Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23 

