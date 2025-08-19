Après-midi dansant Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy
Après-midi dansant Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy mardi 19 août 2025.
Après-midi dansant
Espace culturel Saint-Léger 2 Parc Thermal Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-19 15:30:00
fin : 2025-09-02
Date(s) :
2025-08-19 2025-08-26 2025-09-02
Joëlle et Gérard, curistes à Bourbon-Lancy depuis 13 ans, vous invitent à venir danser le cha-cha, bachata, rock, tango, paso doble, foxtrot, valse musette, valse anglaise… ainsi que des danses en ligne (madison, cumbia, jerusalema, kuduro…), seuls avec leur sono, ou accompagnées d’un petit orchestre (accordéon, synthé, guitare électrique). .
Espace culturel Saint-Léger 2 Parc Thermal Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23
English : Après-midi dansant
German : Après-midi dansant
Italiano :
Espanol :
L’événement Après-midi dansant Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2025-08-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)