Après-midi dansant ! Salle Lez Kelenn Brélès
Après-midi dansant ! Salle Lez Kelenn Brélès dimanche 15 février 2026.
Après-midi dansant !
Salle Lez Kelenn Rue du Stade Brélès Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 15:00:00
fin : 2026-02-15 18:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Après-midi danses de société, animé par DJ Bertrand, organisé par l’association Chant’Oyat. Sur réservation. .
Salle Lez Kelenn Rue du Stade Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 64 63 11 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi dansant !
L’événement Après-midi dansant ! Brélès a été mis à jour le 2026-01-14 par OT IROISE BRETAGNE