Après-midi dansant ! Salle Lez Kelenn Brélès

Après-midi dansant !

Salle Lez Kelenn Rue du Stade Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Après-midi danses de société, animé par DJ Bertrand, organisé par l’association Chant’Oyat. Sur réservation. .

Salle Lez Kelenn Rue du Stade Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 64 63 11 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi dansant !

L’événement Après-midi dansant ! Brélès a été mis à jour le 2026-01-14 par OT IROISE BRETAGNE